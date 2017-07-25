На Левобережье женщина попала под колеса иномарки, видео

Информация о происшествии, которое, по предварительной информации, произошло на улице Бульвар Архитекторов, была опубликована в социальных сетях на странице vk.com/aomsk, там же размещена видеозапись с моментом ДТП. На ролике видно, что водитель автомобиля Chevrolet Lanos резко затормозил, когда женщина вышла на проезжую часть, но избежать столкновения не удалось.