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На Левобережье женщина попала под колеса иномарки, видео

25 июля 2017, 07:31
ДТП на улице Бульвар Архитекторов.

Накануне в Кировском округе Омска произошло ДТП с участием пешехода, который был сбит иномаркой.

Информация о происшествии, которое, по предварительной информации, произошло на улице Бульвар Архитекторов, была опубликована в социальных сетях на странице vk.com/aomsk, там же размещена видеозапись с моментом ДТП. На ролике видно, что водитель автомобиля Chevrolet Lanos резко затормозил, когда женщина вышла на проезжую часть, но избежать столкновения не удалось.

Согласно предварительной информации, пострадавшая женщина была госпитализирована в медицинское учреждение.

Фото: скриншот с видео
Видео: Авариный Омск
Источник: ИА «Город55»

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