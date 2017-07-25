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Мать с двумя детьми погибли в ДТП под Омском, водителю грозит до 7 лет

25 июля 2017, 19:05
Возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция ИА «Город55» сообщала о тяжком ДТП, произошедшем на автодороге Омск-Тара вечером 23 июля, в результате которого скончались три человека.

Следственный отдел ОМВД России по Большереченскому району по факту данного ДТП возбудил уголовное дело. Установлено: не имеющий права управления автомобилем 28-летний мужчина на «Ладе Приоре» со своей 32-летней супругой и ее малолетними детьми, мальчиком 2013 г.р. и девочкой 2012 г.р., следовали по автодороге Омск-Тара. При обгоне КамАЗа с прицепом водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет, сообщает пресс-служба СУ УМВД России по Омской области.

В результате ДТП скончались женщина 1985 г.р. с двумя детьми – мальчиком 2013 г.р. и девочкой 2012 г.р. Управлявший «Приорой» мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и более), за подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.


Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

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