Мать с двумя детьми погибли в ДТП под Омском, водителю грозит до 7 лет

Ранее редакция ИА «Город55» сообщала о
Следственный отдел ОМВД России по Большереченскому району по факту данного ДТП возбудил уголовное дело. Установлено: не имеющий права управления автомобилем 28-летний мужчина на «Ладе Приоре» со своей 32-летней супругой и ее малолетними детьми, мальчиком 2013 г.р. и девочкой 2012 г.р., следовали по автодороге Омск-Тара. При обгоне КамАЗа с прицепом водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет, сообщает пресс-служба СУ УМВД России по Омской области.
В результате ДТП скончались женщина 1985 г.р. с двумя детьми – мальчиком 2013 г.р. и девочкой 2012 г.р. Управлявший «Приорой» мужчина госпитализирован в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой.
Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и более), за подобное преступление предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»