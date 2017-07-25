Мать с двумя детьми погибли в ДТП под Омском, водителю грозит до 7 лет

Следственный отдел ОМВД России по Большереченскому району по факту данного ДТП возбудил уголовное дело. Установлено: не имеющий права управления автомобилем 28-летний мужчина на «Ладе Приоре» со своей 32-летней супругой и ее малолетними детьми, мальчиком 2013 г.р. и девочкой 2012 г.р., следовали по автодороге Омск-Тара. При обгоне КамАЗа с прицепом водитель легкового автомобиля не справился с управлением и допустил опрокидывание машины в кювет, сообщает пресс-служба СУ УМВД России по Омской области.