Кости и черепа обнаружены на стройке Омска - вмешался МИД Казахстана

После того, как дипломаты республики Казахстан обратились в городскую администрацию, строительные работы рядом с поздним мусульманским кладбищем остановлены.
Напомним, видеоролик с места событий появился в сети 15 июля. Автор повествует о том, что в Омске «строители копают землю на территории казахского кладбища вместе с фрагментами человеческих останков, где виднеются черепа, кости, обнажившиеся могилы", утверждая, что на этом месте ведется строительство спорткомплекса. Там же указывается и место действа: микрорайон Кристалл, где раньше находился казахский аул Каржас.
По мнению Ануара Жайнакова, руководителя пресс-службы МИД Республики Казахстан в России, «предположения автора поста к видеозаписи не совсем верны». Соответствующий пост дипломат опубликовал
Кроме этого, Жайнаков отметил, что на имя и.о. мэра Омска Сергея Фролова направлен соответствующий информационный запрос, в котором мусульмане просят дать разъяснения по сложившейся ситуации.