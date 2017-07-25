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Кости и черепа обнаружены на стройке Омска - вмешался МИД Казахстана

25 июля 2017, 17:48
Обратная сторона проблемы.

После того, как дипломаты республики Казахстан обратились в городскую администрацию, строительные работы рядом с поздним мусульманским кладбищем остановлены.

Напомним, видеоролик с места событий появился в сети 15 июля. Автор повествует о том, что в Омске «строители копают землю на территории казахского кладбища вместе с фрагментами человеческих останков, где виднеются черепа, кости, обнажившиеся могилы", утверждая, что на этом месте ведется строительство спорткомплекса. Там же указывается и место действа: микрорайон Кристалл, где раньше находился казахский аул Каржас.


По мнению Ануара Жайнакова, руководителя пресс-службы МИД Республики Казахстан в России, «предположения автора поста к видеозаписи не совсем верны». Соответствующий пост дипломат опубликовал на личной станице в Facebook. Он сообщил, что в департаменте архитектуры и градостроительства омской мэрии никто не давал разрешений на строительные работы на территории кладбища – там лишь проводилась укладка канализационных сетей.

Кроме этого, Жайнаков отметил, что на имя и.о. мэра Омска Сергея Фролова направлен соответствующий информационный запрос, в котором мусульмане просят дать разъяснения по сложившейся ситуации.

Видео: greeen a
Источник: ИА «Город55»

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