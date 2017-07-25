Кости и черепа обнаружены на стройке Омска - вмешался МИД Казахстана

Напомним, видеоролик с места событий появился в сети 15 июля. Автор повествует о том, что в Омске «строители копают землю на территории казахского кладбища вместе с фрагментами человеческих останков, где виднеются черепа, кости, обнажившиеся могилы", утверждая, что на этом месте ведется строительство спорткомплекса. Там же указывается и место действа: микрорайон Кристалл, где раньше находился казахский аул Каржас.