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Грузовик смял иномарку у Ленинградского моста в Омске

25 июля 2017, 12:27
Сообщение очевидцев.

Буквально только что на съезде с Ленинградского моста в центре Омска произошла автомобильная авария, участниками которой стали груженный ЗИЛ и белая иномарка. Об этом ИА "Город55" сообщили очевидцы.



По их данным, грузовик съезжал с Ленинградского моста, иномарка же совершала маневр, поворачивая налево с Ленинградской площади в сторону съезда на Иртышскую набережную. По фото, которые предоставили очевидцы, видно, что значительные повреждения получил дорогой легковой автомобиль - смяты правая задняя и правая передняя пассажирские двери, у грузовика, как предполагают очевидцы, могут быть разбитыми только фары. Предварительных данных о пострадавших нет.


Напомним, что накануне омских водителей предупредили об изменении организации движения на этом участке с 25 июля. Теперь для транспорта, который движется со стороны улицы Карла Маркса, при повороте налево с Ленинградской площади будет действовать расщепленная фаза.

Источник: ИА "Город55"

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