Грузовик смял иномарку у Ленинградского моста в Омске

По их данным, грузовик съезжал с Ленинградского моста, иномарка же совершала маневр, поворачивая налево с Ленинградской площади в сторону съезда на Иртышскую набережную. По фото, которые предоставили очевидцы, видно, что значительные повреждения получил дорогой легковой автомобиль - смяты правая задняя и правая передняя пассажирские двери, у грузовика, как предполагают очевидцы, могут быть разбитыми только фары. Предварительных данных о пострадавших нет.