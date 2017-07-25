Грузовик смял иномарку у Ленинградского моста в Омске

Буквально только что на съезде с Ленинградского моста в центре Омска произошла автомобильная авария, участниками которой стали груженный ЗИЛ и белая иномарка. Об этом ИА "Город55" сообщили очевидцы.
По их данным, грузовик съезжал с Ленинградского моста, иномарка же совершала маневр, поворачивая налево с Ленинградской площади в сторону съезда на Иртышскую набережную. По фото, которые предоставили очевидцы, видно, что значительные повреждения получил дорогой легковой автомобиль - смяты правая задняя и правая передняя пассажирские двери, у грузовика, как предполагают очевидцы, могут быть разбитыми только фары. Предварительных данных о пострадавших нет.
Напомним, что накануне омских водителей предупредили
Источник: ИА "Город55"