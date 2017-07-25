Детский омбудсмен Кузнецова выступает за защиту прав детей в судах

Накануне уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова и председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев обсудили защиту прав детей в судах общей юрисдикции, сообщает
По данным пресс-службы детского омбудсмена, всего за период работы уполномоченного по правам ребенка в его адрес поступило около 300 повесток из региональных судов, а в судебные инстанции направлено 115 письменных заключений. Например, в Краснодарском крае представители института уполномоченных по правом ребенка в последнее время участвовали в 1158 судебных слушаниях по 484 гражданским производствам. В Тамбовской области за пять лет – в 150 судебных заседаниях.
Учитывая данные показатели, на встрече принято решение о межведомственном взаимодействии судейского сообщества и представителей уполномоченного по правам ребенка для обмена информацией и по вопросам существующей практики применения законодательства в области защиты прав несовершеннолетних.
Помимо этого обсуждалась тема распространения в РФ специализированных судов, которые могут рассматривать уголовные, гражданские и административные дела, одна из сторон по которым несовершеннолетний.
Фото: deti.gov.ru
Источник: ИА "Город55"