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Авиашоу снова пройдет в Омске у Ленинградского моста

25 июля 2017, 17:17
Программа Дня города.

В программе «Дня Города 2017» официально утверждено 84 мероприятие. Цифра прозвучала в ходе пресс-конференции с участием директора департамента культуры Владимира Шалака, состоявшейся сегодня, 25 июля, в Международном пресс-центре «МКР-Медиа».

По словам Владимира Шалака, в Омске снова пройдет авиашоу. Летную группу из пяти легкомоторных самолётов горожане смогут увидеть 5 августа в 11 часов дня возле Ленинградского моста. Время летного шоу составит 20-30 минут.

Напомним, в 2016 году на шоу истребителей прошло около 130 тысяч человек. В этот раз в связи с хорошей погодой ожидается ещё больше, поэтому основные силы будут направлены на сохранение безопасности населения.

Репетиция гостей из Санкт-Петербурга пройдет 3 августа, после которой станет известно, какие фигуры летного пилотажа будут представлены на празднике.


Источник: ИА «Город55»

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