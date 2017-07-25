Авиашоу снова пройдет в Омске у Ленинградского моста

В программе «Дня Города 2017» официально утверждено 84 мероприятие. Цифра прозвучала в ходе пресс-конференции с участием директора департамента культуры Владимира Шалака, состоявшейся сегодня, 25 июля, в Международном пресс-центре «МКР-Медиа».
По словам Владимира Шалака, в Омске снова пройдет авиашоу. Летную группу из пяти легкомоторных самолётов горожане смогут увидеть 5 августа в 11 часов дня возле Ленинградского моста. Время летного шоу составит 20-30 минут.
Напомним, в 2016 году на
Репетиция гостей из Санкт-Петербурга пройдет 3 августа, после которой станет известно, какие фигуры летного пилотажа будут представлены на празднике.
Источник: ИА «Город55»