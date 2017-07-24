Звонок о заминировании 4-этажного дома в Омске, эвакуация жильцов

Далее, сотрудники Росгвардии обратили внимание, что за постройками прячется гражданин и скрытно наблюдает за происходящим вокруг заминированного дома. Увидев приближающихся к нему правоохранителей, он попытался сбежать, но был задержан. Молодым человеком оказался 22-летний житель поселка Кордный.