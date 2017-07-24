Звонок о заминировании 4-этажного дома в Омске, эвакуация жильцов

Подозреваемый задержан. Звонок неизвестного о заминировании 4-этажного жилого дома в Октябрьском округе поступил в дежурную часть полиции в ночь с 21 на 22 июля. Для операции силовиков был задействована инженерно-саперная группа ОМОН.
После сообщения к мечту происшествия направился экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся неподалеку, и другие сотрудники правоохранительных органов. Началась эвакуация жильцов. Прибыла инженерно-саперная группа ОМОН «Штурм».
Далее, сотрудники Росгвардии обратили внимание, что за постройками прячется гражданин и скрытно наблюдает за происходящим вокруг заминированного дома. Увидев приближающихся к нему правоохранителей, он попытался сбежать, но был задержан. Молодым человеком оказался 22-летний житель поселка Кордный.
Группа ОМОН «Штурм» проверила здание, жилые и технические помещения. Взрывных устройств не обнаружено. После того, как выяснилось, что жильцам ничего не угрожает, сотрудники завершили работу.
Позже выяснилось, что задержанный молодой человек имеет отношение к ложному сообщению о заминировании. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
Источник: ИА «Город55»