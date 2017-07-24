Владимиру Путину рассказали о том, что происходит в Омске

В Уфе 20 июля прошло заседание Совета по межнациональным отношениям, которое проводил президент РФ Владимир Путин.
Заседание было посвящено Стратегии государственной национальной политике России до 2025 года. Одним из выступающих значился Председатель Ассоциации общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» Генрих Мартенс, который накануне посетил Омск, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.
Немецкий представитель рассказал о концепции культурно-деловых центров, опираясь на пример первого такого центра, который был построен в 2016 году в Омске.
Работа центров направлена на решение таких задач, как поддержка культурной самобытности российских немцев, развитие межнациональных отношений, налаживание экономического и научного сотрудничества, отметил в своем выступлении Генрих Мартенс.
По итогам работы немецкой делегации в Омске, область станет пилотной площадкой по налаживанию сотрудничества регионов Баварии с субъектами РФ. Взаимодействие предполагает обмен студентами и преподавателями в сфере образования, создание совместных производств и расширение деятельности культурно-делового центра.
Генрих Мартенс предложил сотрудничать на уровне регионов, раз это не получается делать на уровне государств в современных политических условиях.
Президент Владимир Путин пообещал обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос концепции создания культурно-деловых центров в ответ на просьбу Генриха Мартенс поддержать дальнейшее сотрудничество.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА «Город55»