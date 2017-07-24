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В Омске за 60 млн отремонтируют еще две улицы

24 июля 2017, 12:23
Подрядчики определены.

В Омске к началу осени отремонтируют дополнительно еще две улицы - 3-ая Транспортная и проспект Мира на участке от улицы Доковской до Полевой, сообщает пресс-служба мэрии.

На ремонт объектов будет потрачено около 60 миллионов рублей. Согласно итогам аукциона, подрядчиками ремонтных работ стали СПК «Дорстрой» (улица 3-я Транспортная, на участке от улицы Панфилова до 1-ой Индустриальной) и компания «СтройСервис» (проспект Мира, на участке от улицы Доковской до Полевой).

Все работы должны быть завершены к 1 сентября. Установленный срок гарантии на дорожные работы - четыре года.


Источник: ИА "Город55"

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