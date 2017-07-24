В Омске за 60 млн отремонтируют еще две улицы

На ремонт объектов будет потрачено около 60 миллионов рублей. Согласно итогам аукциона, подрядчиками ремонтных работ стали СПК «Дорстрой» (улица 3-я Транспортная, на участке от улицы Панфилова до 1-ой Индустриальной) и компания «СтройСервис» (проспект Мира, на участке от улицы Доковской до Полевой).