В ДТП в Омской области погибли 7 человек и еще 42 пострадали

На автодорогах региона за этот период времени ГИБДД зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли 7 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 42 человека. Причинами этих происшествий стали нарушения ПДД, в том числе управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ведомства.