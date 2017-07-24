В ДТП в Омской области погибли 7 человек и еще 42 пострадали

Госавтоинспекция обращает внимание на рост числа автоаварий, так, на территории Омской области за минувшие выходные погибли 7 человек.
На автодорогах региона за этот период времени ГИБДД зарегистрировано 17 ДТП, в которых погибли 7 человек, травмы различной степени тяжести получили еще 42 человека. Причинами этих происшествий стали нарушения ПДД, в том числе управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции для того, чтобы предотвратить автоаварии, происходящие по вине нетрезвых водителей, осуществляют целенаправленную работы по их выявлению, подобная работа активизируется в период выходных дней. Служба зачастую проходит у мест, расположенных неподалеку от ночных развлекательных заведений.
Так, в минувшие сутки на территории региона 48 водителей, находившихся в состоянии опьянения, были отстранены сотрудниками Госавтоинспекции от управления автомобилями.
Госавтоинспекция призывает омичей, заметившим на дороге водителя, поведение которого позволяет предположить, что он находится в состоянии опьянения, сообщить об этом в полицию по телефонам 79-35-04 или 02.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»