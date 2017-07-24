Труп мужчины обнаружен на улице в Советском округе

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что молодой человек ушел на собеседование и не вернулся. Просьбу о помощи в поиске опубликовала сестра пропавшего парня. Далее был найден труп. Об этом ранее сообщала редакция ИА «Город55» .