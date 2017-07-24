Труп мужчины обнаружен на улице в Советском округе

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о том, что молодой человек ушел на собеседование и не вернулся. Просьбу о помощи в поиске опубликовала сестра пропавшего парня. Далее был найден труп. Об этом ранее сообщала редакция
Процессуальную проверку по факту обнаружения трупа мужчины инициировало Следственное управление СК РФ по Омской области. Тело найдено 20 июля 2017 года на улице Лаптева в Советском округе Омска. Внешних признаков насильственной смерти нет. Личность найденного человека установлена. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.
Фото: omsk.sledcom.ru
Источник: ИА «Город55»