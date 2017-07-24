Танцевальный баттл, караоке-фест и салют ждут омичей на День города

Уже совсем скоро Омск отметит свой 301 день рождения. В этом году 5 августа церемония открытия праздника пройдет в Омской крепости. Начало мероприятия запланировано на 12:00.
На открытии впервые медийные лица Омска представят проект «Человек на своем месте». В рамках него горожан познакомят с омичами, чьи достижения стали гордостью города. Это молодые ученые, спортсмены, творческие личности, представители производственной сферы, сообщает пресс-центр Администрации города Омска.
На главной сценической площадке историко-культурного комплекса гостям представят пролог праздничного действа «Выбираем свое завтра!». В прологе расскажут про омичей, которые совершили выдающиеся поступки, но чьи имена никому пока не известны. Пролог включает 5 частей: «Историю», «Науку», «Искусство», «Спорт» и «Подвиг».
Весь день на центральной сцене будут выступать лучшие творческие коллективы города. Среди них Сибирский хореографический ансамбль «Русь», ансамбль танца «Иртыш», хореографические коллективы «Мир танца» и «Калейдоскоп», народный ансамбль современной хореографии «Антре», вокальный ансамбль «Каприз», коллективы Центра творчества «Амурский», артисты ДК им. Красной Гвардии, камерный ансамбль «Мюзет», группа «Bridge to you», Русский камерный оркестр «Лад», Лицейский театр, группы «Премьер» и «Жара».
В «Танцевальном баттле» на главной сценической площадке сразятся Сибирский хореографический ансамбль «Русь» и ансамбль танца «Иртыш».
В завершение вечера в 20:00 пройдет караоке-фест, в котором смогут принять участие все желающие, после чего танцующий оркестр «Уралбэнд» представит свою шоу-программу.
Праздничный салют в честь Дня города осветит небо в 22:00.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»