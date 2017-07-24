Танцевальный баттл, караоке-фест и салют ждут омичей на День города



На главной сценической площадке историко-культурного комплекса гостям представят пролог праздничного действа «Выбираем свое завтра!». В прологе расскажут про омичей, которые совершили выдающиеся поступки, но чьи имена никому пока не известны. Пролог включает 5 частей: «Историю», «Науку», «Искусство», «Спорт» и «Подвиг».