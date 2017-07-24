Таксист избил омича, которому не хватило несколько рублей на проезд

Сообщение о грабеже на улице Гашека в Ленинском округе Омска было передано полицией сотрудникам Росгвардии 23 июля около половины 4 утра.
Молодой человек 24 лет рассказал прибывшим правоохранителям, что возвращаясь домой с работы, воспользовался услугами такси. Уже подъехав к дому, пассажир обнаружил, что на оплату поездки ему не хватает несколько рублей. Молодой человек обратился к водителю такси с просьбой сделать скидку, но получил отказ. В результате завязавшегося конфликта, таксист нанес пассажиру телесные повреждения и забрал мобильный телефон.
По полученным приметам участника происшествия сотрудники Росгвардии нашли правонарушителя и изъяли похищенный телефон из салона машины при понятых.
Водитель такси задержан и передан в полицейское управление. В настоящий момент по данному происшествию проводится проверка, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»