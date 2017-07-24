Таксист избил омича, которому не хватило несколько рублей на проезд

Молодой человек 24 лет рассказал прибывшим правоохранителям, что возвращаясь домой с работы, воспользовался услугами такси. Уже подъехав к дому, пассажир обнаружил, что на оплату поездки ему не хватает несколько рублей. Молодой человек обратился к водителю такси с просьбой сделать скидку, но получил отказ. В результате завязавшегося конфликта, таксист нанес пассажиру телесные повреждения и забрал мобильный телефон.