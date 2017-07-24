Приора опрокинулась под Омском, женщина с ребенком скончались на месте

Накануне на автодороге Омск-Тара произошло ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок.
Сообщение об автоаварии поступило в дежурную часть в 21:20 часов. Предварительно установлено: неустановленный водитель автомобиля Lada Priora в районе 180-го километра автодороги Омск-Тара допустил опрокидывание автомобиля в левый по ходу движения кювет.
В результате ДТП всe участники происшествия оказались внe салона Приоры. На месте происшествия скончались жeнщина 1985 г.р. и мальчик 2013 г.р., в больницу были доcтавлены мужчина 1989 г.р. и девочка 2012 г.р.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины случившегося происшествия, в тoм числе личность водителя из числа пострадавших или погибших в ДТП совершеннолетних граждан.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»