После Бабкиной и салюта на День города омичей развезут 73 автобуса

Сегодня , 24 июля, на пресс-конференции в мэрии заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, как будет работать общественный транспорт в День города после концерта Надежды Бабкиной и праздничного фейерверка.
По его словам, автобусы, троллейбусы и трамваи в этот день перейдут на работу в режиме выходного дня. Всего на маршруты выйдут порядка 2500 единиц подвижного состава. Из них, муниципальных автобусов большого класса – 262, троллейбусов - 87, трамваев – 53. Весь транспорт и муниципальный, и частный будет работать до 12 часов ночи.
- Работа всех пассажироперевозящих транспортных средств будет продлена до 24 часов. Как муниципального транспорта, так и частного. В соответствии с программой праздничных мероприятий с 22 часов будет проводиться праздничный фейерверк у Омской крепости. Для развоза зрителей праздничного фейерверка будет обеспечена подача дополнительно 73 автобусов, - сказал Кормилец.
Развоз будет осуществляться от остановок общественного транспорта «Библиотека имени Пушкина», «КДЦ Маяковский», «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом туриста», «Площадь Ленина».
Начнется подача автобусов, по расчётам дептранспорта, примерно через 22 – 34 минуты (в зависимости от места дислокации остановочного пункта: от остановки «КДЦ Маяковский – через 22 минуты», от остановки «На Герцена» - через 34 минуты) после окончания праздничного салюта и будет продолжаться около часа. Контролировать процесс подачи транспорта будут шесть сотрудников департамента, по одному на каждой остановке.
Источник: ИА "Город55"