Город55
ГлавноеВсе новости

После Бабкиной и салюта на День города омичей развезут 73 автобуса

24 июля 2017, 17:29
Режим работы общественного транспорта.

Сегодня , 24 июля, на пресс-конференции в мэрии заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал, как будет работать общественный транспорт в День города после концерта Надежды Бабкиной и праздничного фейерверка.

По его словам, автобусы, троллейбусы и трамваи в этот день перейдут на работу в режиме выходного дня. Всего на маршруты выйдут порядка 2500 единиц подвижного состава. Из них, муниципальных автобусов большого класса – 262, троллейбусов - 87, трамваев – 53. Весь транспорт и муниципальный, и частный будет работать до 12 часов ночи.

- Работа всех пассажироперевозящих транспортных средств будет продлена до 24 часов. Как муниципального транспорта, так и частного. В соответствии с программой праздничных мероприятий с 22 часов будет проводиться праздничный фейерверк у Омской крепости. Для развоза зрителей праздничного фейерверка будет обеспечена подача дополнительно 73 автобусов, - сказал Кормилец.

Развоз будет осуществляться от остановок общественного транспорта «Библиотека имени Пушкина», «КДЦ Маяковский», «Главпочтамт», «Госпиталь», «Дом туриста», «Площадь Ленина».

Начнется подача автобусов, по расчётам дептранспорта, примерно через 22 – 34 минуты (в зависимости от места дислокации остановочного пункта: от остановки «КДЦ Маяковский – через 22 минуты», от остановки «На Герцена» - через 34 минуты) после окончания праздничного салюта и будет продолжаться около часа. Контролировать процесс подачи транспорта будут шесть сотрудников департамента, по одному на каждой остановке.


Источник: ИА "Город55"

#Новости#Афиша#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31