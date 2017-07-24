После Бабкиной и салюта на День города омичей развезут 73 автобуса

По его словам, автобусы, троллейбусы и трамваи в этот день перейдут на работу в режиме выходного дня. Всего на маршруты выйдут порядка 2500 единиц подвижного состава. Из них, муниципальных автобусов большого класса – 262, троллейбусов - 87, трамваев – 53. Весь транспорт и муниципальный, и частный будет работать до 12 часов ночи.