Полностью отменить оплату ОДН – обращение к Медведеву

Проблему переплаты за ОДН без создания специальной рабочей группы быстро решить не удастся, такое мнение высказал в письме премьер-министру РФ президент торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) Сергей Катырин.
Ранее на имя Дмитрия Медведева ТПП РФ отправляла письмо, касающееся негативных последствий введения оплаты жильцами многоквартирных домов расходов на ОДН. По мнению главы ТПП РФ, расходы ОДН обернулись двойной оплатой для собственников квартир, в которых не установлены счетчики. Сначала жильцы платят за обычную коммуналку по нормативам, а второй раз по нормативам за ОДН.
Как подчеркнул Катырин, эксперты ТПП РФ считают нужным не только отменить оплату ОДН, но и сделать обязательной установку приборов учета на вводах инженерных систем в многоквартирных домах. Даная мера позволит ликвидировать «двойную бухгалтерию», связанную с появлением в платежках жильцов графы ОДН.
Между тем, в Омске проблему с оплатой ОДН эксперты и общественники считают практически решеной. Проблема, говорят, была, но ее острота спала с утверждением новых региональных нормативов.
- Мы от имени ОНФ, проведя круглый стол, высказали ряд рекомендаций. В частности, они были связаны с тем, чтобы перейти на расчеты по среднему, за прошлый отчетный период. Мы эти предложения направили на федеральный уровень. Госдума учла эту вещь. В новом законопроекте есть такой вариант, когда выставляется средняя месячная цифра, посчитанная по предыдущим периодам, с последующим перерасчетом по итогам года, - сказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Юрий Федотов.
По его словам, сегодня в Омске в сфере оплаты общедомовых нужд остается не урегулированным лишь один вопрос - ОДН по водоотведению.
- Законодатель уже давно по этому поводу ведет обсуждения, но окончательного решения нет. На мой взгляд, это вещь не нужная – введение ОДН по водоотведению. Я считаю, что эту норму надо исключить. Она сейчас формально есть и «Водоканал» должен выставлять счет. Он не выставляет, понимая абсурдность и не реальность получения средств. Если в доме есть туалет для консьержки, для дежурного, слесаря, тогда водоотведение ОДН есть. А если этого нет, то водоотведение «Водоканал» выставлять не вправе. Но чтобы не морочить голову с актированием, с обходами домов мы считаем, что правильнее эту норму отменить. Единственный, на мой взгляд, вопрос, который еще на федеральном уровне не решен.
Эксперты ТПП РФ полагают, что решением вопросов оплаты ОДН могла бы занять специальная рабочая группа, к которую необходимо включить специалистов Министерства строительства РФ, Минэкономразвития РФ, ФАС РФ и ТПП РФ.
Также в письме в правительство РФ отмечается, что стоимость коммунальных услуг в России с первого июля выросла на 2,5-7%, в зависимости от региона, и рассмотрение вопросов ОДН и в целом ЖКХ становится еще более актуальным.
Источник: ИА "Город55"