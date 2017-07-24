Полностью отменить оплату ОДН – обращение к Медведеву

- Законодатель уже давно по этому поводу ведет обсуждения, но окончательного решения нет. На мой взгляд, это вещь не нужная – введение ОДН по водоотведению. Я считаю, что эту норму надо исключить. Она сейчас формально есть и «Водоканал» должен выставлять счет. Он не выставляет, понимая абсурдность и не реальность получения средств. Если в доме есть туалет для консьержки, для дежурного, слесаря, тогда водоотведение ОДН есть. А если этого нет, то водоотведение «Водоканал» выставлять не вправе. Но чтобы не морочить голову с актированием, с обходами домов мы считаем, что правильнее эту норму отменить. Единственный, на мой взгляд, вопрос, который еще на федеральном уровне не решен.