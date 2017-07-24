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Парень, ушедший на собеседование, найден мертвым в Омске

24 июля 2017, 11:19
Парень, ушедший на собеседование, найден мертвым в Омске

Забила тревогу сестра пропавшего парня – Кристина, когда он 20 июля 2017 года не вышел на связь после планируемого собеседования. Молодой человек отправился на встречу с потенциальным работодателем и исчез.


Объявление, что девушка ищет пропавшего брата, появилось на ее личной странице и в паблике Омск Live 23 июля.


В комментариях к публикации звучали различные предположения, в том числе, что парень молодой и мог «загулять». Но, к сожалению, всё оказалось не столь позитивно.


Позже, вечером того же дня на личной странице Кристины появилась запись, что прощание с молодым человеком состоится 26 июля.


Обстоятельства произошедшего устанавливаются и будут известны позже, сообщили редакции ИА «Город55» в УМВД России по Омской области.

Верхнее фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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