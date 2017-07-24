Омичи смогут помыться только 52 раза в год

Директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова отметила, что с каждым годом количество получателей такого вида социальной поддержки увеличивается. Желающих помыться в 2008 году было 1 789 человек, в 2014-2016 годах «чистую» помощь получали около 5 000 омичей ежегодно, а за первые полгода текущего года воспользовались своим правом на помывку в бане уже 4 609 человек.