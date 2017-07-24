Омичи смогут помыться только 52 раза в год

За первые полгода 2017 года 4 600 омичей получили такого рода помощь от городского Центра социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба Администрации города Омска.
Среди получателей «чистой» помощи такие категории граждан, как инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, многодетные семьи, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малообеспеченные граждане и пенсионеры.
Перечисленные категории граждан могут воспользоваться своим правом на помывку 52 раза в год, а это значит, что один раз в неделю на протяжении года каждый благополучатель посетит общественную баню по специальной цене.
Именной льготный талон дает право владельцу помыться за половину стоимости в одной из 16 муниципальных бань Омска. Взрослому человеку придется заплатить за возможность стать чистым 100 рублей, а за ребенка попросят отдать 50 рублей.
Директор департамента общественных отношений и социальной политики Радмила Мартынова отметила, что с каждым годом количество получателей такого вида социальной поддержки увеличивается. Желающих помыться в 2008 году было 1 789 человек, в 2014-2016 годах «чистую» помощь получали около 5 000 омичей ежегодно, а за первые полгода текущего года воспользовались своим правом на помывку в бане уже 4 609 человек.
Напомним, что для получения льготных талонов на помывку, необходимо обратиться в отделы городского Центра социальной поддержки населения по месту жительства.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»