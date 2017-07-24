Омичи, готовьтесь к шторму: сильнейший дождь, гроза с ветром до 23 м/с

Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях. Спасатели переведены в режим повышенной готовности. Непогода ожидается сегодня, 24 июля, в ближайшие часы и до конца дня. По Омскому региону может наблюдаться очень сильный дождь с грозой и порывами ветра до 18-23 м/с.