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Омичи, готовьтесь к шторму: сильнейший дождь, гроза с ветром до 23 м/с

24 июля 2017, 16:39
Омичи, готовьтесь к шторму: сильнейший дождь, гроза с ветром до 23 м/с

Штормовое предупреждение передано на адрес редакции ИА «Город55» от управления МЧС по региону.

Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях. Спасатели переведены в режим повышенной готовности. Непогода ожидается сегодня, 24 июля, в ближайшие часы и до конца дня. По Омскому региону может наблюдаться очень сильный дождь с грозой и порывами ветра до 18-23 м/с.

Возможны ЧС муниципального уровня. Будьте внимательны, по возможности оставайтесь дома. Если непогода застанет вас в пути, не находитесь рядом с незакрепленными конструкциями, опасайтесь молний.

Водители: будьте предельно внимательны за рулем. Мокрая дорога опасна возникновением ДТП. Соблюдайте скоростной режим и ПДД.


Источник: ИА «Город55»

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