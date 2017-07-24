Омичи, готовьтесь к шторму: сильнейший дождь, гроза с ветром до 23 м/с

Штормовое предупреждение передано на адрес редакции ИА «Город55» от управления МЧС по региону.
Синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях. Спасатели переведены в режим повышенной готовности. Непогода ожидается сегодня, 24 июля, в ближайшие часы и до конца дня. По Омскому региону может наблюдаться очень сильный дождь с грозой и порывами ветра до 18-23 м/с.
Возможны ЧС муниципального уровня. Будьте внимательны, по возможности оставайтесь дома. Если непогода застанет вас в пути, не находитесь рядом с незакрепленными конструкциями, опасайтесь молний.
Водители: будьте предельно внимательны за рулем. Мокрая дорога опасна возникновением ДТП. Соблюдайте скоростной режим и ПДД.
Источник: ИА «Город55»