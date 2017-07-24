На Ленинградской площади организуют безопасный поворот налево

В центре Омска меняется схема движения. Со вторника, 25 июля, для автотранспорта, двигающегося сo стороны проспекта Карла Маркса, для поворота налево с Ленинградской площади на улицу Ленина бyдет введена расщепленная фаза.
Так, теперь зеленый сигнал светофора после завершения встречного движения будет гореть на три секунды дольше, чем прежде.
Корректировка проводится для обеспечения безопасного выполнения автотранспортом поворота налево. Ранее водители при плотном встречном потоке со стороны Ленинградского моста вынуждены были нарушать правила ПДД, выполняя поворот налево уже на красный сигнал светофора.
Отмечается, что новая схема движения будет действовать до окончания реконструкции Ленинградской площади c нечетной стороны.
Источник: ИА «Город55»