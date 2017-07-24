Московские коллекторы займутся должниками по коммуналке в Омске

Около 9,5 тысячи лицевых счетов на сумму 50 миллионов рублей поступят в оборот московской коллекторской компании, которая стала победителем электронного аукциона на заключение агентского договора по взысканию досудебной дебиторской задолженности с физических лиц Омска за услуги водоснабжения и водоотведения. Данная информация размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Отмечается, что изначально ОмскВодоканал «предлагал» за эту работу 1,3 миллионов рублей, однако, ООО «Национальная служба взыскания» (г. Москва) выполнит взыскивание долгов с омичей за 1 миллион рублей.
По условиям договора, столичная компания должна в течение августа-декабря 2017 года взыскать дебиторскую задолженность, период которой составляет у горожан от полугода до 3 лет.
Одним из требований заказчика станет аудио запись коллекторов с должниками.
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Источник: ИА "Город55"