Московские коллекторы займутся должниками по коммуналке в Омске

Около 9,5 тысячи лицевых счетов на сумму 50 миллионов рублей поступят в оборот московской коллекторской компании, которая стала победителем электронного аукциона на заключение агентского договора по взысканию досудебной дебиторской задолженности с физических лиц Омска за услуги водоснабжения и водоотведения. Данная информация размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.