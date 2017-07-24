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Молодых омичей зовут в Китай развивать бизнес

24 июля 2017, 14:32
Итоги бизнес-инкубатора.

Сегодня, 24 июля, в пресс-центре Дома журналистов подвели итоги прошедшему в Омске с 1 по 20 июля проекту молодежного предпринимательства – «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор».

Как отметила Татьяна Руденок, заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в работе форума приняли участие 15 омских резидентов, представившие китайским бизнесменам проекты развития своего бизнеса, которые до этого прошли серьезный отбор.

«Всего таких бизнес-инкубаторов в России организовано 4: Омске, Уфе, Ульяновске и Хабаровске. Данный проект, прежде всего, был направлен на выявление инновационных проектов среди молодых предпринимателей, содействие их продвижению, а также возможности их коммерциализации на рынках России и Китая, в частности в Омском регионе и китайской провинции Циндао», - сказала Т. Руденок.

В Омск прибыли 12 китайских серьезных предпринимателей с провинции Циндао, которые занимаются бизнесом уже не один десяток лет. В течение 20 дней молодые омичи вместе с китайцами обсуждали бизнес-проекты, некоторые из них гости из Поднебесной корректировали и объединяли, подводя каждый из них под спросы китайского рынка. Так, 3 омских проекта, касающихся туризма, были объединены в один и стали победителем в своей номинации.

Стоит отметить, что в работе бизнес-инкубатора приняли участие 15 омских резидентов – 9 проектов получили международную оценку. По словам Татьяны Михайловны, сейчас данные проекты находятся в Москве на оценочной экспертизе, и только после этого станет известно, кто из омичей в сентябре отправится в Китай на ответную деловую встречу.

Кроме общения с китайскими потенциальными инвесторами, в рамках работы бизнес-инкубатора бизнесменам из Омска представилась уникальная возможность пообщаться с российскими предпринимателями. Для этого были организованы специальные вебинары, консультации, ребята задавали вопросы и получали компетентные ответы.

Результатом работы омского бизнес-инкубатора станет не только развитие молодежного предпринимательства в Омском регионе, но и возможность заявить о себе на международном уровне.


Источник: ИА "Город55"

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