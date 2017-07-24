Молодых омичей зовут в Китай развивать бизнес

Как отметила Татьяна Руденок, заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в работе форума приняли участие 15 омских резидентов, представившие китайским бизнесменам проекты развития своего бизнеса, которые до этого прошли серьезный отбор.



«Всего таких бизнес-инкубаторов в России организовано 4: Омске, Уфе, Ульяновске и Хабаровске. Данный проект, прежде всего, был направлен на выявление инновационных проектов среди молодых предпринимателей, содействие их продвижению, а также возможности их коммерциализации на рынках России и Китая, в частности в Омском регионе и китайской провинции Циндао», - сказала Т. Руденок.