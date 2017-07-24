Молодежи незачем покидать Омск, работы валом

«Я рад, что мы молодыми начали заниматься бизнесом, потому что, по-моему мнению, немолодым труднее заниматься бизнесом: иной раз даже мне кажется, что энергии просто не хватает, ведь свое дело требует много времени и сил. У меня есть много знакомых в сфере бизнеса в разных городах, и могу сказать точно: в Омске не сложный рынок, он просто своеобразный и такой же потребитель. Задача омского предпринимателя – понять своего потребителя и работать на его условиях. Не вижу никаких проблем для развития бизнеса в Омске».