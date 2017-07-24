Молодежи незачем покидать Омск, работы валом

Трудно ли быть бизнесменом в Омске, когда тебе нет еще и 30?
«Нет!», - уверенно отвечают победители конкурса бизнес-проектов, реализованного в рамках «Российско-Китайского студенческого бизнес-инкубатора», который прошел в нашем городе с 1 по 20 июля, Чеслав Васьковский и Михаил Деревянко.
Интересно, что вопрос журналистов нисколько не насторожил молодых предпринимателей, они дали четкие и обоснованные ответы: молодым людям легко в бизнесе, и покидать Омск они не собираются.
«Мой предпринимательский стаж около 7 лет, за эти годы было много проектов – от розничной торговли до общественного питания, сейчас на протяжении полутора лет занимаемся в сфере информационных технологий, - говорит Михаил Деревянко, директор по развитию проекта «Агрегатор сферы услуг Shelme» (ООО «Будущее сегодня»), победитель международного проекта «Российско-Китайский бизнес инкубатор» в номинации «Лучший инновационный продукт». - Помимо российско-китайского бизнес-инкубатора, мы являемся резидентами регионального бизнес-инкубатора. Мы примерно посчитали, что благодаря этому сотрудничеству на старте нашего бизнеса мы сэкономили порядка миллиона рублей. Если правительство готово помогать такими мерами и дальше, то нет никакого страха открывать свой бизнес и работать в Омске».
Своим видением успешности молодых омичей в бизнесе поделился и Чеслав Васьковский, соучредитель компании ООО «Коста компании», победитель международного проекта «Российско-Китайский бизнес инкубатор» в номинации «Лучший инновационный проект»:
«Я рад, что мы молодыми начали заниматься бизнесом, потому что, по-моему мнению, немолодым труднее заниматься бизнесом: иной раз даже мне кажется, что энергии просто не хватает, ведь свое дело требует много времени и сил. У меня есть много знакомых в сфере бизнеса в разных городах, и могу сказать точно: в Омске не сложный рынок, он просто своеобразный и такой же потребитель. Задача омского предпринимателя – понять своего потребителя и работать на его условиях. Не вижу никаких проблем для развития бизнеса в Омске».
«И не думаем о том, чтобы покинуть Омск, - добавил в заключении коллега Чеслава Михаил.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"