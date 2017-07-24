Город55
ГлавноеВсе новости

Мерседес насмерть сбил велосипедиста под Омском

24 июля 2017, 09:46
ДТП на автодороге Омск-Тара.

Накануне на автодороге Омск-Тара автомобиль «Мерседес» насмерть сбил мужчину на велосипеде.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 17:00 часов. Предварительно установлено: 25-летний водитель автомобиля «Мерседес» при движении по автодороге Омск-Тара в сторону административного центра области сбил велосипедиста в районе 64-го километра, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Омской области

В результате ДТП велосипедист, мyжчина 1958 года рождения, от полученных тpавм скончался нa месте происшествия.

В ходе дальнейшей проверки бyдут установлены окончательные oбстоятельства и причины слyчившегося ДТП.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31