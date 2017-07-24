Мерседес насмерть сбил велосипедиста под Омском

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 17:00 часов. Предварительно установлено: 25-летний водитель автомобиля «Мерседес» при движении по автодороге Омск-Тара в сторону административного центра области сбил велосипедиста в районе 64-го километра, сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Омской области