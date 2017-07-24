Маршрутка протаранила Nissan в Омске, у легковушки оторвало колесо

Накануне в Ленинском округе Омска в районе виадука по улице Демьяна Бедного произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса.
Видеозапись с моментом столкновения автомобилей Ford Transit и Nissan Almera Classic появилась на странице vk.com/brinoauto. На ролике видно, что маршрутный микроавтобус съезжал с виадука в то время, когда на него попытался выехать легковой автомобиль, поворачивавший с улицы 1-я Чередовая на улицу Демьяна Бедного.
На опубликованных фотографиях видно, что оба автомобиля в результате столкновения получили серьезные повреждения передней части кузова, а у легковушки от удара еще оторвало переднее левое колесо.
Информации о пострадавших нет.