Маршрутка протаранила Nissan в Омске, у легковушки оторвало колесо

Видеозапись с моментом столкновения автомобилей Ford Transit и Nissan Almera Classic появилась на странице vk.com/brinoauto. На ролике видно, что маршрутный микроавтобус съезжал с виадука в то время, когда на него попытался выехать легковой автомобиль, поворачивавший с улицы 1-я Чередовая на улицу Демьяна Бедного.