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Маршрутка протаранила Nissan в Омске, у легковушки оторвало колесо

24 июля 2017, 07:38
ДТП в Ленинском округе.

Накануне в Ленинском округе Омска в районе виадука по улице Демьяна Бедного произошло ДТП с участием маршрутного микроавтобуса.

Видеозапись с моментом столкновения автомобилей Ford Transit и Nissan Almera Classic появилась на странице vk.com/brinoauto. На ролике видно, что маршрутный микроавтобус съезжал с виадука в то время, когда на него попытался выехать легковой автомобиль, поворачивавший с улицы 1-я Чередовая на улицу Демьяна Бедного.

На опубликованных фотографиях видно, что оба автомобиля в результате столкновения получили серьезные повреждения передней части кузова, а у легковушки от удара еще оторвало переднее левое колесо.

Информации о пострадавших нет.


Фото: ЧП Омск
Видео: Брино Авто
Источник: ИА «Город55»

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