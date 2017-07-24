«Личный кабинет» Tele2: тотальный контроль над мобильной связью

Как и у большинства, мой главный критерий выбора тарифа – чем больше минут и интернета, тем лучше, но все это нужно мне за адекватные деньги. Итак, заходим в раздел «Смена тарифа», где открывается перечень имеющихся предложений. Обращает на себя внимание тарифный план «Мой онлайн+» (безлимит на Tele2 РФ, 500 мин. для звонков на других операторов региона, 50 SMS на номера своего региона, безлимитный трафик в социальных сетях VK, FB, OK, WhatsApp, Viber и 16 Гб за 499 руб/мес.). Условия неплохие, но к моментальной смене тарифа я не готов, хотя поменять его можно буквально за одну минуту – что не может не радовать. Решаю, что вернусь к этой идее позже – смартфон у меня всегда под рукой, а это значит, что совершить переход я смогу в любой удобный для себя момент.