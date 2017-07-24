«Личный кабинет» Tele2: тотальный контроль над мобильной связью

Корреспондент ИА «Город55» Денис Кащеев продолжает тестировать клиентский сервис Tele2. Ранее он общался с сотрудниками компании в онлайн-чате с помощью
Первым делом авторизуюсь в «Личном кабинете» на сайте
Детализация в несколько кликов
Думаю, что многим приходилось оказываться в ситуациях, когда с мобильного счета по каким-то причинам списывались денежные средства, зачастую подобное случается из-за недостаточного контроля над балансом либо из-за не внимательного изучения условий своего тарифного плана. Сразу оговорюсь, что с Tele2 у меня не было такого опыта неожиданной пропажи средств. Но проверить, насколько прозрачна система получения информацию о своих расходах в Tele2 все равно стоит. В «Личном кабинете» у абонентов оператора есть возможность заказать детализацию расходов. Получить ее можно бесплатно и буквально в пару кликов.
Итак, посмотрим, как это работает на деле. Заходим в раздел «Расходы и платежи», указываем интересующий месяц, а также e-mail1, на который будет выслан PDF-файл с отчетом, ничего сложного. На сайте Tele2 отмечается, что из-за большого количества запросов документы могут формироваться вплоть до нескольких часов. Поэтому, отправив заявку, я морально подготовил себя к томительному ожиданию, но, как оказалось, напрасно, поскольку ответное письмо пришло в течение 20 минут.
Теперь о самой детализации. Первое, на что обратил внимание – информации очень много, и поначалу глаза разбегаются. Но возникшее чувство оказалось обманчивым, поскольку все сведения о расходах, входящих и исходящих вызовах (с указанием даты, их продолжительности и стоимости) после беглого изучения перестают выглядеть пугающим нагромождением символов. Если прибегать к анализу детализации расходов с некоторой периодичностью, можно легко определить свой стиль общения, чтобы в дальнейшем подобрать наиболее подходящий для себя тарифный план (если, конечно, есть такая необходимость).
Меняем тарифный план за 60 секунд
Сменить тариф можно все в том же в
В настоящее время у меня действует тарифный план «Мой онлайн» (безлимит на Tele2 РФ, 300 мин. для звонков на других операторов региона, 50 СМС на номера своего региона, безлимитный трафик в социальных сетях VK, FB, OK, WhatsApp, Viber и 6 Гб за 299 руб/мес.), меня он устраивает, хотя в конце каждого месяца приходится балансировать на грани полного истощения пакета минут и интернет-трафика. Изучаю альтернативные варианты с помощью мобильного приложения Tele2.
Как и у большинства, мой главный критерий выбора тарифа – чем больше минут и интернета, тем лучше, но все это нужно мне за адекватные деньги. Итак, заходим в раздел «Смена тарифа», где открывается перечень имеющихся предложений. Обращает на себя внимание тарифный план «Мой онлайн+» (безлимит на Tele2 РФ, 500 мин. для звонков на других операторов региона, 50 SMS на номера своего региона, безлимитный трафик в социальных сетях VK, FB, OK, WhatsApp, Viber и 16 Гб за 499 руб/мес.). Условия неплохие, но к моментальной смене тарифа я не готов, хотя поменять его можно буквально за одну минуту – что не может не радовать. Решаю, что вернусь к этой идее позже – смартфон у меня всегда под рукой, а это значит, что совершить переход я смогу в любой удобный для себя момент.
Теперь подробнее о мобильном приложении. Электронной версией «Личного кабинета» оно точно не является. Напротив, это полноценный инструмент для управления мобильной связью. Причем доступ к нему возможен в любом месте и в любое время. Достаточно в один клик открыть приложение в своем смартфоне. Приложение доступно для скачивания в
Остаемся на связи
Теперь о самом главном.
Конечно, о всех фишках «Личного кабинета» можно говорить долго. Изучив его подробно, я решил собрать в единый список все то, что умеет делать сервис Tele2. Итак, он умеет:
• просматривать и редактировать персональную информацию;
• проверять баланс и пополнять свой счёт без комиссии;
• просматривать и изменять тарифный план;
• просматривать и управлять подключенными и доступными услугами;
• заказывать детализацию по своему номеру на электронную почту;
• заказать автоматические настройки интернета и MMS на телефон;
• включать добровольную блокировку SIM-карты.
Впечатляет, правда? Получается, какой-то тотальный контроль над связью. Но когда контролируешь ты, а мобильный номер – твой, такой тотальный контроль кажется очень приятным.
1 Электронная почта
2 ООО «Т2Мобайл», Лицензия №137659 от 27 января 2016 г. на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа.
Источник: ИА «Город55»
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