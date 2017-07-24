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Крупный комплекс в Омске незаконно сдавал в аренду торговые площади

24 июля 2017, 13:38
Государственное имущество незаконно сдавалось в аренду.

Всем известный спортивный комплекс «СКК им. В.Н. Блинова» располагает не только ареной для проведения спортивных мероприятий, концертов и других культурных событий, но и большими торговыми площадями. На первом этаже комплекса расположилось множество торговых павильонов. Законность распоряжения этими площадями и выяснила омская прокуратура.

В результате проверки нашли более 150 нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Обнаружилось, что спортивный комплекс, который принадлежит региональному министерству имущественных отношений и является государственным имуществом, сдавал в аренду свои площади предпринимателям без согласия собственника.

Кроме того, площади сдавались в аренду без проведения торгов на право заключения договоров аренды и без наличия актуальной рыночной оценки.

Прокуратура Омска вынесла постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 7.32.4 КоАП РФ (нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов).

В данный момент акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Напомним, что нарушение закона по вышеупомянутой статье грозит наложением административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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