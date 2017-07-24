Крупный комплекс в Омске незаконно сдавал в аренду торговые площади

Всем известный спортивный комплекс «СКК им. В.Н. Блинова» располагает не только ареной для проведения спортивных мероприятий, концертов и других культурных событий, но и большими торговыми площадями. На первом этаже комплекса расположилось множество торговых павильонов. Законность распоряжения этими площадями и выяснила омская прокуратура.