Крупный комплекс в Омске незаконно сдавал в аренду торговые площади

Всем известный спортивный комплекс «СКК им. В.Н. Блинова» располагает не только ареной для проведения спортивных мероприятий, концертов и других культурных событий, но и большими торговыми площадями. На первом этаже комплекса расположилось множество торговых павильонов. Законность распоряжения этими площадями и выяснила омская прокуратура.
В результате проверки нашли более 150 нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Обнаружилось, что спортивный комплекс, который принадлежит региональному министерству имущественных отношений и является государственным имуществом, сдавал в аренду свои площади предпринимателям без согласия собственника.
Кроме того, площади сдавались в аренду без проведения торгов на право заключения договоров аренды и без наличия актуальной рыночной оценки.
Прокуратура Омска вынесла постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях по статье 7.32.4 КоАП РФ (нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством РФ торгов).
В данный момент акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Напомним, что нарушение закона по вышеупомянутой статье грозит наложением административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей.
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Источник: ИА «Город55»