Китайцы научили омичей, как правильно вести себя в обществе

Несколько дней назад в Омске завершил работу «Российско-Китайский студенческий бизнес-инкубатор». О том, чему научили китайские предприниматели молодых бизнесменов из Омска, рассказали победители «Российко-Китайского студенческого бизнес-инкубатора» Чеслав Васьковский и Михаил Деревянко.
По мнению обоих предпринимателей, встреча с китайскими партнерами позволила не только познакомиться с китайскими коллегами, но и получить возможность представить свой бизнес на международном уровне.
Бизнес Чеслава Васьковского основывается на производстве домашнего текстиля в Омске. Став в прошлом году победителем программы «Ты-предприниматель», молодой человек вместе со своим партнером закупили необходимое оборудование и продолжили выпуск так полюбившихся омичами пледов с рукавами. В планах у руководителя «Коста компани» дальнейшее расширение производства – Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Казахстан, Белоруссия.
По словам предпринимателя, для расширения производственной линии нужен качественный материл - велсофт, который изготавливается только в Китае и Корее, поэтому участие в российско-китайском бизнес-инкубаторе пришлось как нельзя кстати. Успешно представив свой бизнес-проект китайским партнерам, Чеслав с компаньоном стали победителями в номинации «Лучший инновационный проект». Самое сложное, как отметил молодой омич, это научиться правильно вести свой бизнес. «Программа бизнес-инкубатора обширная, спикеры, действительно, высокого уровня, особенно много затрагивалась сама специфика ведения китайского бизнеса. Элементарные вещи, вплоть до того, как здороваться, подавать визитку, чокаться – все до мелочей. Особенность китайской культуры заключается в том, что в бизнесе нет мелочей, это же касается и взаимоотношений – интонации, как вы им улыбнулись – все это очень влияет. Нам было немного тяжеловато, потому что мы народ простой, мы привыкли общаться так, как велит душа и сердце, но там надо иногда и актерское мастерство подключать, и навыки коммуникаций. Восток - дело тонкое», - сказал Чеслав.
17 августа исполнится ровно года с момента выхода продукции на рынок молодого предпринимателя из Омска Михаила Деревянко. Сервис в сфере услуг от Деревянко пользуется успехом не только в Омске, но и в Новосибирске, Краснодаре, Екатеринбурге и Томске. Принцип работы достаточно простой: конечный потребитель может скачать сервис, либо зайти на сайт и выбрать услугу, которая интересна, например, записаться в парикмахерскую, отправить машину на мойку, забронировать столик в ресторане – то есть все, что касается сферы услуг.
Известно, что омичи активно пользуются различными сервисами, например, заказывают такси через приложения, еду на дом – это с каждым днем все больше и больше входит в нашу жизнь.
«Идея нашего проекта, с которым мы зашли в китайский бизнес-инкубатор, была изначально такова: с нашим брендом выйти на китайский рынок. Но после первого дня общения нам пришлось забыть об этой идее, поскольку наш пыл умерили, сказав: «Ребята, у нас такие крутые компании, которые поднимают по 3 млрд инвестиций, вам на нашем рынке просто нечего делать». В результате ночного мозгового штурма наша команда придумала способ выхода из этой ситуации: мы решили выходить на рынок не именно нашим брендом, а нашей работающей платформой. То есть, ориентируясь на туристов - они не смогут пользоваться китайскими приложениями, российским туристам очень сложно пользоваться этими сервисами. Этот проект китайским партнерам показался более реальным и интересным. Одним их представителей из Китая оказался человеком, у которого венчурный фонд, занимающийся IT-стартапами, с ним мы и разрабатывали тактику и стратегию взаимодействия с китайским партнерами, - рассказал о своей работе на бизнес-инкубаторе Михаил. - Мы научились взаимодействовать с совершенно другим народом. Мы привыкли общаться и строить бизнес в России по-простому, то есть сели, переговорили, о чем-то договорились, иногда подписали соглашение. В Китае это не пройдет, там есть период ухаживания друг за другом, есть период налаживания отношений, все мелочи реально играют роль и очень важны и, не зная этих вещей, очень трудно строить бизнес с этой страной, но бизнес с ними однозначно строить нужно, потому что рынок реально огромный».
Источник: ИА "Город55"