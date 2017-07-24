Китайцы научили омичей, как правильно вести себя в обществе



«Идея нашего проекта, с которым мы зашли в китайский бизнес-инкубатор, была изначально такова: с нашим брендом выйти на китайский рынок. Но после первого дня общения нам пришлось забыть об этой идее, поскольку наш пыл умерили, сказав: «Ребята, у нас такие крутые компании, которые поднимают по 3 млрд инвестиций, вам на нашем рынке просто нечего делать». В результате ночного мозгового штурма наша команда придумала способ выхода из этой ситуации: мы решили выходить на рынок не именно нашим брендом, а нашей работающей платформой. То есть, ориентируясь на туристов - они не смогут пользоваться китайскими приложениями, российским туристам очень сложно пользоваться этими сервисами. Этот проект китайским партнерам показался более реальным и интересным. Одним их представителей из Китая оказался человеком, у которого венчурный фонд, занимающийся IT-стартапами, с ним мы и разрабатывали тактику и стратегию взаимодействия с китайским партнерами, - рассказал о своей работе на бизнес-инкубаторе Михаил. - Мы научились взаимодействовать с совершенно другим народом. Мы привыкли общаться и строить бизнес в России по-простому, то есть сели, переговорили, о чем-то договорились, иногда подписали соглашение. В Китае это не пройдет, там есть период ухаживания друг за другом, есть период налаживания отношений, все мелочи реально играют роль и очень важны и, не зная этих вещей, очень трудно строить бизнес с этой страной, но бизнес с ними однозначно строить нужно, потому что рынок реально огромный».

