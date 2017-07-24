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Из-за чумы свиней в Омске штрафуют нелегальных продавцов мяса

24 июля 2017, 12:54
Несанкционированная торговля строго наказуема.

В Омске продолжается деятельность административных служб по недопущению распространения негативной эпизоотической обстановки, которая вызвана африканской чумой свиней.


Так, по данным пресс-службы регионального Управления ветеринарии, специалисты в течение двух дней - 22 и 23 июля - инспектировали торговлю продукции животного происхождения в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Центральном округах в неустановленных для этого местах.


В ходе проведенных рейдов установлены факты торговли без соответствующих ветеринарных документов, в связи с чем, продукция (249.53 килограммов) изъята и размещена на изолированное хранение.


Также отмечается, что девять граждан, осуществляющих несанкционированную торговлю мясом, привлечены к административной ответственности.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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