Из-за чумы свиней в Омске штрафуют нелегальных продавцов мяса



Так, по данным пресс-службы регионального Управления ветеринарии, специалисты в течение двух дней - 22 и 23 июля - инспектировали торговлю продукции животного происхождения в Кировском, Ленинском, Октябрьском, Советском и Центральном округах в неустановленных для этого местах.