Блестящая. Крутая. Блондинка

Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.