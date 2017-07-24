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Блестящая. Крутая. Блондинка

24 июля 2017, 11:16
Блестящая. Крутая. Блондинка

Посмотри шпионский экшн-триллер «Взрывная блондинка» на день раньше премьеры! Уже 26 июля в 19:30 предпоказ в кинотеатре Слава!

Конкурс! Сделай репост, вступи в группу и выйграй 2 билета на предпремьерный показ «Взрывная блондинка» (18+)!


Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.

Жанр: Боевик
Возрастные ограничения: 18+
Длительность: 123 мин
Режиссер: Дэвид Литч
В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Шарлиз Терон, София Бутелла, Джон Гудман, Тоби Джонс

*Информация об организаторе конкурса, правилах проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения — по телефону 90-44-44 и на www.slavakino.ru


Источник: ИА «Город55»
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