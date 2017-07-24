Блестящая. Крутая. Блондинка

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Агент Лоррейн Бротон, бриллиант в короне Секретной разведывательной службы Ее Величества, не просто мастер шпионажа: она бомбически сексуальна, взрывоопасна и использует весь арсенал своих уникальных умений во время невыполнимых миссий. В неспокойном Берлине, куда ее направляют с заданием вернуть бесценное досье, она вынуждена объединиться с агентом под прикрытием Дэвидом Персивалем. Вместе им предстоит проложить путь через тернии смертельных шпионских игр.
Жанр: Боевик
Возрастные ограничения: 18+
Длительность: 123 мин
Режиссер: Дэвид Литч
В главных ролях: Джеймс МакЭвой, Шарлиз Терон, София Бутелла, Джон Гудман, Тоби Джонс
Источник: ИА «Город55»
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