Авангард, расставшись с Юньковым, подпишет пятого шведского игрока

Согласно информации швед уже в ближайшее время может подписать контракт с «ястребами». Андре Петерссон провел ха ХК «Сочи» 146 матчей, в которых отметился 58 голами и 55 результативными передачами при показателе полезности «+14». В сезоне 2011/12 швед провел один матч в составе клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» (Ottawa Senators).