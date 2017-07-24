Авангард, расставшись с Юньковым, подпишет пятого шведского игрока

Состав омского «Авангарда» может пополнить 26-летний шведский нападающий Андре Петерссон, который на протяжении трех последних сезонов защищал цвета ХК «Сочи», передает «
Согласно информации швед уже в ближайшее время может подписать контракт с «ястребами». Андре Петерссон провел ха ХК «Сочи» 146 матчей, в которых отметился 58 голами и 55 результативными передачами при показателе полезности «+14». В сезоне 2011/12 швед провел один матч в составе клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» (Ottawa Senators).
Кроме того, «Авангард» и форвард Михаил Юньков расторгли контракт по взаимному соглашению, сообщает пресс-служба омского клуба. В минувшем сезоне нападающий провел в составе «ястребов» 62 игры, в которых отметился 5 шайбами и 5 ассистами при показателе полезности «+5».
Фото: hfboards.hockeysfuture.com
Источник: ИА «Город55»