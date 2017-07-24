5-летняя девочка умерла в больнице после жуткого ДТП в Омской области

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», накануне
Как стало известно, доставленная в больницу после случившегося ДТП девочка 2012 г.р. скончалась, сообщает издание «
Напомним, происшествие произошло вечером 23 июля, в районе 180-го километра автодороги Омск-Тара в кювет опрокинулась Приора. На месте пришествия от полученных травм скончалась женщина 1985 г.р. и мальчик 2013 г.р., госпитализированы в больницу были мужчина 1989 г.р. и девочка 2012 г.р.
В ходе проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося смертельного ДТП.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»