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5-летняя девочка умерла в больнице после жуткого ДТП в Омской области

24 июля 2017, 16:05
Выжил лишь один мужчина.

Как ранее сообщала редакция ИА «Город55», накануне в смертельном ДТП на автодороге Омск-Тара, где опрокинулась Приора, погибли женщина и мальчик.

Как стало известно, доставленная в больницу после случившегося ДТП девочка 2012 г.р. скончалась, сообщает издание «Вечерний Омск».

Напомним, происшествие произошло вечером 23 июля, в районе 180-го километра автодороги Омск-Тара в кювет опрокинулась Приора. На месте пришествия от полученных травм скончалась женщина 1985 г.р. и мальчик 2013 г.р., госпитализированы в больницу были мужчина 1989 г.р. и девочка 2012 г.р.

В ходе проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося смертельного ДТП.


Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»

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