5-летняя девочка умерла в больнице после жуткого ДТП в Омской области

Напомним, происшествие произошло вечером 23 июля, в районе 180-го километра автодороги Омск-Тара в кювет опрокинулась Приора. На месте пришествия от полученных травм скончалась женщина 1985 г.р. и мальчик 2013 г.р., госпитализированы в больницу были мужчина 1989 г.р. и девочка 2012 г.р.