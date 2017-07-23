Тройное ДТП под Омском: трое погибли, выжил 2-летний ребенок

Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2114», мужчина 1975 г.р., ехал по трассе Тюмень-Омск со стороны Тюмени. В районе 499-го километра его автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. От удара грузовик также сместился на встречку, где врезался в автомобиль Ford, ехавший со стороны Тюмени.