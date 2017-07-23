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Тройное ДТП под Омском: трое погибли, выжил 2-летний ребенок

23 июля 2017, 19:25
Трагедия на трассе Тюмень-Омск.

На трассе смерти очередное серьезное происшествие с погибшими. Информация о ДТП в Омской области поступила в дежурную часть полиции накануне поздно вечером.

Предварительно установлено, что водитель «ВАЗ-2114», мужчина 1975 г.р., ехал по трассе Тюмень-Омск со стороны Тюмени. В районе 499-го километра его автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo. От удара грузовик также сместился на встречку, где врезался в автомобиль Ford, ехавший со стороны Тюмени.

ДТП закончилось трагически: погибли 3 человека. Это водители а/м «ВАЗ» и Ford (мужчина 1979 г.р.), а также пассажирка, находившаяся в а/м Ford, 1988 г.р.

Еще одна пассажирка иномарки, 2-летняя девочка, выжила и находится в больнице. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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