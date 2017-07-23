Снова неприятный запах в воздухе Омска. Черный дым с Нефтяников

В воскресенье в течение дня горожане снова сообщали о неприятном запахе в воздухе Омска, и о смоге. Информация опубликована на странице
Позже в редакцию ИА «Город55» были присланы фотографии, на которых видна загадочная труба, выбрасывающая в атмосферу плотный черный дым. Связан ли неприятный запах с дымом именно с этой трубы неизвестно. Сами очевидцы сообщают следующее:
«23 июля в воскресенье вели съемку с Ленинградского моста в сторону Нефтяников. Заметили две трубы. Из одной шёл плотный черный шлейф в сторону центра Омска. Что за труба непонятно. Отметили цифрами: №1 это группа труб Нефтезавода. Там всё визуально в норме. №2 предположительно труба ТЭЦ. Но тогда что за труба №3, с которой как раз и идет чад?»
Далее горожане пишут следующее: «Еще сфотографировали трубы ТЭЦ-5. Там всё в норме. Идет неплотный белый дым. Видимо, технологически все хорошо».
В общем, горожане мониторят. Надеемся, что и органы, отвечающие за экологию в Омском регионе, тоже этим занимаются. И ничего
Источник: ИА «Город55»