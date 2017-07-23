Снова неприятный запах в воздухе Омска. Черный дым с Нефтяников

«23 июля в воскресенье вели съемку с Ленинградского моста в сторону Нефтяников. Заметили две трубы. Из одной шёл плотный черный шлейф в сторону центра Омска. Что за труба непонятно. Отметили цифрами: №1 это группа труб Нефтезавода. Там всё визуально в норме. №2 предположительно труба ТЭЦ. Но тогда что за труба №3, с которой как раз и идет чад?»