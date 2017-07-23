Пьяный водитель, уходя от погони, въехал в жилой дом

ВАЗ ехал по криволинейной траектории. Подозрительный автомобиль заметили сотрудники ГИБДД во время дежурства в городе Таре.
На требование остановиться водитель резко увеличил скорость и попытался оторваться от стражей правопорядка. Однако нарушитель не справился с управлением и въехал в стоящий неподалеку дом. После чего медицинская помощь потребовалась и водителю (мужчина 1980 г.р.), и его пассажиру (1989 г.р.).
Выяснилось, что водитель автомобиля «ВАЗ-2105» был пьян. Это показал результат освидетельствования. Также ранее мужчину лишили права управления транспортными средствами. Теперь против него возбуждено сразу четыре административных дела (по ч. 3 ст. 12.8, ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Источник: ИА «Город55»