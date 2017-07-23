Город55
ГлавноеВсе новости

Пьяный водитель, уходя от погони, въехал в жилой дом

23 июля 2017, 23:57
Пьяный водитель, уходя от погони, въехал в жилой дом

ВАЗ ехал по криволинейной траектории. Подозрительный автомобиль заметили сотрудники ГИБДД во время дежурства в городе Таре.

На требование остановиться водитель резко увеличил скорость и попытался оторваться от стражей правопорядка. Однако нарушитель не справился с управлением и въехал в стоящий неподалеку дом. После чего медицинская помощь потребовалась и водителю (мужчина 1980 г.р.), и его пассажиру (1989 г.р.).


Выяснилось, что водитель автомобиля «ВАЗ-2105» был пьян. Это показал результат освидетельствования. Также ранее мужчину лишили права управления транспортными средствами. Теперь против него возбуждено сразу четыре административных дела (по ч. 3 ст. 12.8, ст. 12.24, ч. 2 ст. 12.25, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ), сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#ДТП#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31