Пьяный водитель, уходя от погони, въехал в жилой дом

На требование остановиться водитель резко увеличил скорость и попытался оторваться от стражей правопорядка. Однако нарушитель не справился с управлением и въехал в стоящий неподалеку дом. После чего медицинская помощь потребовалась и водителю (мужчина 1980 г.р.), и его пассажиру (1989 г.р.).