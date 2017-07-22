Участник SIM-2017 пробежит свой сотый марафон в Омске

Любитель бега из Кемеровской области, 67-летний Владимир Хаванский имеет на своем счету 99 марафонов. Сейчас спортсмен готовится пробежать свой юбилейный, сотый марафон, который состоится 5 августа в Омске.
В число марафонов, которые пробежал Владимир, помимо традиционных 42-километровых забегов, входят сверхмарафоны на 50 и 100 километров. В свои 67 лет он не только продолжает работать, но и активно занимается спортом.
«Я живу в посёлке Комиссарово, это километров 15 от города. С утра встаю, бегу на работу: я – грузчик. У меня с собой рюкзак – в рюкзаке рабочая одежда. После смены – на тренировку. А после неё домой, снова бегом. Вот и получается: 15 километров до работы, 15 обратно, и километров 20 на тренировке. Это 50 километров в день – всё реально! Вообще я все 99 марафонов могу описать: и в каком городе проходил, и какая трасса была, и время, за которое пробежал. И сотый марафон не будет последним. Мне товарищи уже говорят, что у нас столько ещё никто не бегал. А для меня бег – это радость, праздник».
Напоминаем, что присоединиться к Владимиру может любой желающий. Регистрация участников на Сибирский международный марафон доступна на сайте runsim.ru и завершится 30 июля.
Информация предоставлена пресс-службой Сибирского международного марафона
Источник: ИА «Город55»