У омичей есть возможность увеличить пенсии

О корректировке пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2017 года сообщила Наталья Смигасевич – заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ.
«Универсальных рецептов, кому выгодно, кому невыгодно прийти сегодня в пенсионный фонд мы дать не можем, потому что это всегда тщательнейшее рассмотрение пенсионного дела и документов, представленных заявителем» - пояснила Наталья Смигасевич.
Страховой стаж в совокупности состоит из двух периодов. Во-первых, работы, иной деятельности, за которую начислялись и уплачивались страховые взносы. Во-вторых, социально значимых «нестраховых» периодов. «Нестраховой» период – это период, когда человек не работал. К примеру, служба в армии или уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет. При перерасчете пенсии будет учтен один наиболее выгодный период.
Чтобы произвести перерасчет пенсии, нужно обратиться в управление ПФР или в многофункциональные центры (МФЦ). Помимо этого, можно отправить заявку в электронном виде через единый портал государственных услуг (ЕПГУ). При подаче заявки к ней нужно прикрепить: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий достижение ребенком возраста полутора лет. Но если в свидетельстве о рождении есть штамп о выдаче паспорта ребенку, то дополнительный документ не требуется.
Отметим, если пенсия была назначена в 2015 году или позднее, то не нужно подавать документы на перерасчет пенсии, так как это уже входило в программу.
Сейчас в Омске и области проживает около 600 тысяч пенсионеров. Согласно статистике за прошлый год у работающих пенсионеров было пересчитано более 147 тысяч пенсий. В среднем пенсия увеличилась на 145,50 рублей.
Источник: ИА «Город55»