У омичей есть возможность увеличить пенсии

Чтобы произвести перерасчет пенсии, нужно обратиться в управление ПФР или в многофункциональные центры (МФЦ). Помимо этого, можно отправить заявку в электронном виде через единый портал государственных услуг (ЕПГУ). При подаче заявки к ней нужно прикрепить: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий достижение ребенком возраста полутора лет. Но если в свидетельстве о рождении есть штамп о выдаче паспорта ребенку, то дополнительный документ не требуется.



Отметим, если пенсия была назначена в 2015 году или позднее, то не нужно подавать документы на перерасчет пенсии, так как это уже входило в программу.