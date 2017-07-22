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У омичей есть возможность увеличить пенсии

22 июля 2017, 08:29
У омичей есть возможность увеличить пенсии

О корректировке пенсии работающим пенсионерам с 1 августа 2017 года сообщила Наталья Смигасевич – заместитель управляющего Омским отделением Пенсионного фонда РФ.

«Универсальных рецептов, кому выгодно, кому невыгодно прийти сегодня в пенсионный фонд мы дать не можем, потому что это всегда тщательнейшее рассмотрение пенсионного дела и документов, представленных заявителем» - пояснила Наталья Смигасевич.


Страховой стаж в совокупности состоит из двух периодов. Во-первых, работы, иной деятельности, за которую начислялись и уплачивались страховые взносы. Во-вторых, социально значимых «нестраховых» периодов. «Нестраховой» период – это период, когда человек не работал. К примеру, служба в армии или уход за ребенком до достижения им возраста полутора лет. При перерасчете пенсии будет учтен один наиболее выгодный период.

Чтобы произвести перерасчет пенсии, нужно обратиться в управление ПФР или в многофункциональные центры (МФЦ). Помимо этого, можно отправить заявку в электронном виде через единый портал государственных услуг (ЕПГУ). При подаче заявки к ней нужно прикрепить: документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении и документ, подтверждающий достижение ребенком возраста полутора лет. Но если в свидетельстве о рождении есть штамп о выдаче паспорта ребенку, то дополнительный документ не требуется.

Отметим, если пенсия была назначена в 2015 году или позднее, то не нужно подавать документы на перерасчет пенсии, так как это уже входило в программу.

Сейчас в Омске и области проживает около 600 тысяч пенсионеров. Согласно статистике за прошлый год у работающих пенсионеров было пересчитано более 147 тысяч пенсий. В среднем пенсия увеличилась на 145,50 рублей.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Пенсии#Город#Бизнес
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