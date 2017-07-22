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Рейсовый автобус опрокинулся в кювет на омской трассе

22 июля 2017, 12:24
ДТП в Омской области.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Тюкалинск – Большие Уки поступило в дежурную часть полиции 21 июля около десяти часов вечера.

Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса «ПАЗ», мужчина 1964 г.р., ехал в сторону районного поселка Большие Уки. У 63-го километра дороги автобус выехал на обочину, съехал в кювет, где опрокинулся.

В момент аварии в салоне «ПАЗа» было 10 пассажиров. Среди них — несовершеннолетний ребенок. Прибывшие к месту происшествия медики осмотрели пассажиров, госпитализация не потребовалась.

Граждан пересадили на попутный рейсовый автобус и доставили в Большие Уки. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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