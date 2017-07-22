Рейсовый автобус опрокинулся в кювет на омской трассе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Тюкалинск – Большие Уки поступило в дежурную часть полиции 21 июля около десяти часов вечера.
Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса «ПАЗ», мужчина 1964 г.р., ехал в сторону районного поселка Большие Уки. У 63-го километра дороги автобус выехал на обочину, съехал в кювет, где опрокинулся.
В момент аварии в салоне «ПАЗа» было 10 пассажиров. Среди них — несовершеннолетний ребенок. Прибывшие к месту происшествия медики осмотрели пассажиров, госпитализация не потребовалась.
Граждан пересадили на попутный рейсовый автобус и доставили в Большие Уки. Ведется проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»