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Опасные листерии обнаружили, исследовав мясо в Омске

22 июля 2017, 12:55
Опасные листерии обнаружили, исследовав мясо в Омске

За первую половину июля в Экспертную ветеринарную лабораторию Омского референтного центра Россельхознадзора в рамках выполнения государственного задания поступило 89 образцов, с которыми было проведено 249 испытаний. В результате специалисты выявили 12 случаев несоответствия нормативной документации.

В 5 образцах мясной продукции было обнаружено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).

В двух образцах мясной продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

В 5 образцах мясной продукции были выявлены патогенные микроорганизмы – листерии.

Листериоз является актуальной проблемой в системе эпизоотологического и эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями в Российской Федерации. Возбудитель листериоза достаточно устойчивый к внешней среде. При благоприятных условиях (низких температурах, достаточной влажности) обладает способностью не только длительно сохраняться, но и размножаться при 4-6°С в почве, воде, пищевых продуктах (мясе, молоке, овощах, квашеной капусте), в том числе при хранении продукции в холодильнике. Листерии способны накапливаться при хранении продуктов в домашних холодильниках, когда многие другие бактерии гибнут.

В большинстве случаев заражения у человека регистрируется гастроэнтеритическая форма листериоза, которая проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом обычно на фоне повышения температуры тела до 38-39°С.


Информация предоставлена пресс-службой Омского референтного центра Россельхознадзора

Источник: ИА «Город55»

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