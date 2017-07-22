Опасные листерии обнаружили, исследовав мясо в Омске

За первую половину июля в Экспертную ветеринарную лабораторию Омского референтного центра Россельхознадзора в рамках выполнения государственного задания поступило 89 образцов, с которыми было проведено 249 испытаний. В результате специалисты выявили 12 случаев несоответствия нормативной документации.
В 5 образцах мясной продукции было обнаружено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность).
В двух образцах мясной продукции были обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
В 5 образцах мясной продукции были выявлены патогенные микроорганизмы – листерии.
Листериоз является актуальной проблемой в системе эпизоотологического и эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями в Российской Федерации. Возбудитель листериоза достаточно устойчивый к внешней среде. При благоприятных условиях (низких температурах, достаточной влажности) обладает способностью не только длительно сохраняться, но и размножаться при 4-6°С в почве, воде, пищевых продуктах (мясе, молоке, овощах, квашеной капусте), в том числе при хранении продукции в холодильнике. Листерии способны накапливаться при хранении продуктов в домашних холодильниках, когда многие другие бактерии гибнут.
В большинстве случаев заражения у человека регистрируется гастроэнтеритическая форма листериоза, которая проявляется тошнотой, рвотой, болями в животе, поносом обычно на фоне повышения температуры тела до 38-39°С.
Информация предоставлена пресс-службой Омского референтного центра Россельхознадзора
Источник: ИА «Город55»