Опасные листерии обнаружили, исследовав мясо в Омске

Листериоз является актуальной проблемой в системе эпизоотологического и эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями в Российской Федерации. Возбудитель листериоза достаточно устойчивый к внешней среде. При благоприятных условиях (низких температурах, достаточной влажности) обладает способностью не только длительно сохраняться, но и размножаться при 4-6°С в почве, воде, пищевых продуктах (мясе, молоке, овощах, квашеной капусте), в том числе при хранении продукции в холодильнике. Листерии способны накапливаться при хранении продуктов в домашних холодильниках, когда многие другие бактерии гибнут.