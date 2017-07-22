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Иртыш резко обмелел

22 июля 2017, 11:46
Несмотря на дождливое лето.

Несмотря на сильнейшие ливни, которые периодически проходят на территории Омска и области на протяжении нескольких недель, уровень воды в Иртыше продолжает стремительно снижаться, как и в другие, более засушливые, годы.

Горожане отмечают, что в районе стрелки, месте слияния Оми и Иртыша, скоро снова покажется дно реки:

«Вода уходит стремительно. Почти также, как и поднималась весной. Плотина не построена, и неизвестно когда будет построена. Так что к осени Иртыш снова превратится в ручеек. Река сильно обмелеет. Тревожно как-то»


Резкое повышение уровня воды в Иртыше, а затем такое же резкое обмеление, происходит в черте города Омска постоянно. И носит сезонный характер.


Однако с плотиной действительно было бы поспокойней. А иначе южные соседи построят еще парочку водохранилищ и тогда уже не Иртыш, а река Омь станет главной водной артерией нашего города.



Для сравнения. Иртыш, октябрь 2014 года:

Источник: ИА «Город55»

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