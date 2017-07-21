В Сеть попало видео девушки, целующейся с Путиным

Накануне президент России Владимир Путин поздравил с 90-летием правозащитницу и общественного деятеля Людмилу Алексееву. Как сообщает пресс-служба администрации главы государства визит состоялся перед вылетом в Йошкар-Олу. Президент побывал в гостях у Людмилы Алексеевой, подарил ей цветы и декоративную тарелку с изображением здания МГУ.