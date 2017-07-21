Режим ЧС в Омском регионе введен из-за африканской чумы

Введение режима ЧС продиктовано негативной эпизоотической обстановкой, которая вызвана африканской чумой свиней. В зону заражения попали территории поселения Саргатского, Омского и Любинского района Омской области, кроме того, есть опасность перехода заражения на территории других районов региона.