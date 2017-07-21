Режим ЧС в Омском регионе введен из-за африканской чумы

С сегодняшнего дня, 21 июля, на территории Омского региона губернатором Виктором Назаровым введен режим ЧС. Соответствующим распоряжением установлен уровень реагирования, а также определено выполнение основных мероприятий силами государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба областного Правительства.
Введение режима ЧС продиктовано негативной эпизоотической обстановкой, которая вызвана африканской чумой свиней. В зону заражения попали территории поселения Саргатского, Омского и Любинского района Омской области, кроме того, есть опасность перехода заражения на территории других районов региона.
Органы управления и силы территориальной подсистемы будут вести постоянный контроль за состоянием окружающей среды, а также мониторинг и прогнозирование развития возникшей ЧС и ее последствий.
Источник: ИА «Город55»