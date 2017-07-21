Под Омском разбились ВАЗ и Тойота, один погибший и трое пострадавших

Сегодня, 21 июля, произошло ДТП на автодороге Омск-Тюмень, в результате которого погиб один человека, еще трое попали в больницу.
Информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД России по Крутинскому району в 6:05. Предварительно установлено: мужчина 1986 г.р., управлявший автомобилем ВАЗ, в районе 4340го километра автодороги Тюмень-Омск выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой», за рулем которой находился мужчина 1959 г.р.
В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, госпитализированы в больницу были водитель «Тойоты» и его пассажир, женщина 1961 г.р., а также пассажир ВАЗа, личность которого устанавливается.
Окончательные причины и обстоятельства случившегося ДТП будут установлены в хoде дальнейшей проверки.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА «Город55»