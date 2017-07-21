Город55
ГлавноеВсе новости

Под Омском разбились ВАЗ и Тойота, один погибший и трое пострадавших

21 июля 2017, 09:40
Жуткая авария.

Сегодня, 21 июля, произошло ДТП на автодороге Омск-Тюмень, в результате которого погиб один человека, еще трое попали в больницу.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть ОМВД России по Крутинскому району в 6:05. Предварительно установлено: мужчина 1986 г.р., управлявший автомобилем ВАЗ, в районе 4340го километра автодороги Тюмень-Омск выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой», за рулем которой находился мужчина 1959 г.р.

В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, госпитализированы в больницу были водитель «Тойоты» и его пассажир, женщина 1961 г.р., а также пассажир ВАЗа, личность которого устанавливается.

Окончательные причины и обстоятельства случившегося ДТП будут установлены в хoде дальнейшей проверки.


Фото: 55.мвд.рф

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31