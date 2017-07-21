Парфенчиков первым зарегистрировался в Центризбиркоме Карелии



В перечне обязательных бумаг у Парфенчикова присутствуют листы поддержки с 92-мя подписями чиновников представительных органов власти муниципалитетов и их руководителей. Для доступа к выборам в Карелии требуется собрать 88 таких подписей, что означает работу не менее чем в 14-ти городских округах и районах. Согласие должны дать не меньше 24-х муниципальных глав.