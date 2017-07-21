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Парфенчиков первым зарегистрировался в Центризбиркоме Карелии

21 июля 2017, 19:05
Парфенчиков первым зарегистрировался в Центризбиркоме Карелии

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков первый прошел регистрацию в качестве кандидата на пост руководителя республики. В Центральную избирательную комиссию региона он предоставил требуемый перечень бумаг.


Как сообщает «Интерфакс», прием документов в Центризбиркоме Карелии начался 21 июля и Парфенчиков первый из восьми претендентов предоставил сведения.


В перечне обязательных бумаг у Парфенчикова присутствуют листы поддержки с 92-мя подписями чиновников представительных органов власти муниципалитетов и их руководителей. Для доступа к выборам в Карелии требуется собрать 88 таких подписей, что означает работу не менее чем в 14-ти городских округах и районах. Согласие должны дать не меньше 24-х муниципальных глав.


В течение 10-ти дней комиссия будет проверять предоставленные бумаги на подлинность и по результатам вынесет решение о допуске или отказе претенденту. Выборы руководителя Карелии пройдут 10 сентября 2017 года.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Власть#Политика
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