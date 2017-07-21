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Омский солдат пропал с места службы

21 июля 2017, 13:16
Поиски длятся уже полгода.

Пропал Абдуллин Рамиль Гайдарович. 22-летний рядовой был призван на службу отделом военного комиссариата Омской области по Усть-Ишимскому и Тевризскому районам в прошлом году.


Молодой человек исполнял свой долг перед Родиной в военной части № 16871. По приказу командира 18 января 2017 года его направили в общевойсковой учебный центр «Ильинский», находящийся рядом с селом Ильинка Ханкайского района Приморского края. О пропаже солдата сообщается на странице vk.com/poisk_lyudei.


Последний раз видели рядового Абдуллина в расположении учебного центра 13 февраля 2017 года в районе 13 часов 30 минут. С тех пор молодой человек на связь не выходил и место его нахождения не известно.


Обращения родственников солдата в военную часть и прокуратуру результатов не принесли, сообщается в паблике в социальных сетях.


Всем, кто владеет информацией о местонахождении Абдуллина Р.Г., просьба сообщить по телефону 02 или местное отделение полиции.

#Новости#Город#Общество
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