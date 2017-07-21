Омичей ожидает еще одна неделя дождей с градом и сильным ветром

На следующей неделе погода на территории Омской области существенно не изменится, осадки ожидаются практически ежедневно, согласно прогнозу ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
Синоптики отмечают, что на следующей неделе сохранится умеренно теплая погода, но почти каждый день будут идти дожди, также ожидаются грозы, а в отдельных районах не исключены шквалистое усиление ветра и град.
Что касается ближайших дней, то в субботу, 22 июля ночная температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем потеплеет до +22…+27. Местами ожидаются дожди с грозами, возможен град. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 18 м/с.
В воскресенье, 23 июля, дневная температура воздуха составит +23…+28 градусов, местами oжидается дождь c грозой, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, 24 июля.
Источник: ИА «Город55»