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Омичей ожидает еще одна неделя дождей с градом и сильным ветром

21 июля 2017, 19:07
Прогноз погоды.

На следующей неделе погода на территории Омской области существенно не изменится, осадки ожидаются практически ежедневно, согласно прогнозу ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Синоптики отмечают, что на следующей неделе сохранится умеренно теплая погода, но почти каждый день будут идти дожди, также ожидаются грозы, а в отдельных районах не исключены шквалистое усиление ветра и град.

Что касается ближайших дней, то в субботу, 22 июля ночная температура воздуха составит +11…+16 градусов, днем потеплеет до +22…+27. Местами ожидаются дожди с грозами, возможен град. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 18 м/с.

В воскресенье, 23 июля, дневная температура воздуха составит +23…+28 градусов, местами oжидается дождь c грозой, порывы ветра могут достигать 18 м/с. Аналогичная погода ожидается и в понедельник, 24 июля.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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