Новый мэр Омска — директор школы

Накануне 20 июля, на пресс-конференции «Итоги работы Омского городского совета пятого созыва (2012 – 2017 годы)» в МКР-Медиа председатель Омского городского совета Галина Горст рассказала о работе, которая была выполнена чиновниками за последние пять лет.
Пятый городской созыв формировался в марте 2012 года по смешанной системе. Впервые в Омском городском совете было 4 фракции. Самая многочисленная фракция – «Единая Россия», затем «КПРФ», «Справедливая Россия» и «ЛДПР». В пятом созыве на 60% обновился состав, в дальнейшем также ожидаются изменения.
«Этот пятилетний период был непростым и совпал с интересными событиями как в стране, так и в городе Омске» - говорит Горст, «Не просто было обеспечить горожанам нормальную спокойную жизнь, но основное, я считаю, сделать удалось».
Как выяснилось ранее, Галина Горст не будет переизбираться на должность председателя городского совета. Исходя из личного опыта, Горст считает, что: «Председатель должен относиться уважительно к депутатам и горожанам, быть где-то психологом, где-то аналитиком, а где-то тактиком. Никогда не нужно торопиться с решениями. Человек должен быть достаточно авторитетным, должен уметь работать с людьми, в том числе и с депутатским корпусом».
Самыми важными достижениями за прошедшую пятилетку председатель назвала: кардинальный сдвиг в ремонте дорог (в прошлом году было отремонтировано 57 дорог в этом – 40), решение проблемы с детскими садами, а также благоустройство города и обеспечение чистоты и порядка в Омске. Из основных «висящих» проблем: маленький бюджет города (последние подсчеты составили 15 300 000 000 руб), ремонт школ и вопрос о том, что нужно омичам метро.
Также на данный момент установили, что мэра изберут на конкурсной основе. Конкурс состоится в ноябре 2017 года, этим вопросом займется уже новый созыв.
Сама же Галина Горст считает, что пока достойной кандидатуры на пост мэра нет. А вообще, в этой должности она видит директора школы: он отвечает и за пожарную безопасность, и за учебный процесс, и за учеников и учителей, при этом всегда хорошо выглядит.
Источник: ИА «Город55»