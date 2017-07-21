Новый мэр Омска — директор школы

Как выяснилось ранее, Галина Горст не будет переизбираться на должность председателя городского совета. Исходя из личного опыта, Горст считает, что: «Председатель должен относиться уважительно к депутатам и горожанам, быть где-то психологом, где-то аналитиком, а где-то тактиком. Никогда не нужно торопиться с решениями. Человек должен быть достаточно авторитетным, должен уметь работать с людьми, в том числе и с депутатским корпусом».