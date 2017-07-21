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Новым вице-мэром Омска станет главный единоросс региона

21 июля 2017, 17:04
Заявление написано.

Руководитель омских единороссов Юрий Тетянкивов написал заявление об отставке с должности первого заместителя главы Омского района и намерен стать вице-мэром Омска, сообщает 12 канал.

После отставки мэра Вячеслава Двораковского, покинул пост один из его заместителей Алексей Меньшов. Предполагается, что на это место и будет назначен Юрий Тетянников.

- Да, я написал заявление, но пока не приступил к исполнению новых обязанностей. Мы заявляли о том, что городу нужны перемены в лучшую сторону, и первые шаги в этом направлении уже происходят. Старый мэр ушел. У нас есть понимание, какой должна быть команда управления городом на новые пять лет. Это люди, которые готовы обновляться и действительно работать исключительно на благо омичей", - приводит слова Тетянникова 12 канал.

Напомним, ранее Юрий Тетянников, вместе с Владимиром Корбутом и Андреем Никитиным вошли в партийный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Городской совет.


Источник: ИА "Город55"

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