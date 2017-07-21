Новым вице-мэром Омска станет главный единоросс региона

- Да, я написал заявление, но пока не приступил к исполнению новых обязанностей. Мы заявляли о том, что городу нужны перемены в лучшую сторону, и первые шаги в этом направлении уже происходят. Старый мэр ушел. У нас есть понимание, какой должна быть команда управления городом на новые пять лет. Это люди, которые готовы обновляться и действительно работать исключительно на благо омичей", - приводит слова Тетянникова 12 канал.