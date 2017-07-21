Никитин ушел из Авангарда

Омский «Авангард» покинул 31-летний игрок обороны Никита Никитин, который лишь в прошлом сезоне стал игроком «ястребов» после своего возвращения из Северной Америки.
Клуб официально о расставании с защитником не объявил, фамилия игрока просто была исключена из списка игроков «Авангарда» на официальном сайте КХЛ.
В пресс-службе клуба изданию
В минувшем сезоне в составе «Авангард» защитник провел 51 матч, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+2».
Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»