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Никитин ушел из Авангарда

21 июля 2017, 11:17
Контракт не был продлен.

Омский «Авангард» покинул 31-летний игрок обороны Никита Никитин, который лишь в прошлом сезоне стал игроком «ястребов» после своего возвращения из Северной Америки.

Клуб официально о расставании с защитником не объявил, фамилия игрока просто была исключена из списка игроков «Авангарда» на официальном сайте КХЛ.

В пресс-службе клуба изданию Sports.ru заявили, что у игрока закончился контракт, в команде его больше нет. Где Никита Никитин продолжит карьеру пока неизвестно.

В минувшем сезоне в составе «Авангард» защитник провел 51 матч, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами при показателе полезности «+2».


Фото: hawk.ru
Источник: ИА «Город55»

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