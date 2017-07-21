Молодой парень на BMW сбил девушку в центре Омска

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 19:10. Предварительно установлено: мужчина 1998 г.р., управлявший автомобилем BMW, при движении по улице Интернациональная в районе дома №35 сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре».