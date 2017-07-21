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Молодой парень на BMW сбил девушку в центре Омска

21 июля 2017, 15:42
ДТП на улице Интернациональная.

Накануне вечером в центре Омска автомобиль BMW сбил несовершеннолетнюю девушку на «зебре».

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 19:10. Предварительно установлено: мужчина 1998 г.р., управлявший автомобилем BMW, при движении по улице Интернациональная в районе дома №35 сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре».

В результате ДТП, пешеход, девушка 2001 г.р., была отпущена после осмотра медиками. В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства и причины случившегося происшествия.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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