Молодой парень на BMW сбил девушку в центре Омска

Накануне вечером в центре Омска автомобиль BMW сбил несовершеннолетнюю девушку на «зебре».
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Госавтоинспекции в 19:10. Предварительно установлено: мужчина 1998 г.р., управлявший автомобилем BMW, при движении по улице Интернациональная в районе дома №35 сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по «зебре».
В результате ДТП, пешеход, девушка 2001 г.р., была отпущена после осмотра медиками. В ходе проверки будут установлены окончательные обстоятельства и причины случившегося происшествия.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»